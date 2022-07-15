Польша сообщила о покупке списанных американских танков Abrams

По сообщению «Польского радио», правительство страны намерено закупить списанные американские танки Abrams вместо отданных Украине несколькими неделями ранее российских Т-72.

Польша испытывает нехватку военной техники после того, как отдала из своих резервов российские танки Т-72 Вооруженным силам Украины. Поэтому правительство Польши приняло решение закупить списанные американские танки Abrams в количестве 240 единиц.

Первая поставка должна состояться в начале 2023 года. Стоит отметить, что Польша и ранее заявляла о возможности получения танков Abrams, которые были модифицированы двумя годами ранее. Однако тогда речь шла о безвозмездной поставке.

Сейчас американцы «передумали» и заявили о нежелании отдавать вооружение Польше за просто так. При этом польское правительство не видит иного выхода восполнить опустевшие ангары техники, кроме как покупкой списанных американских танков.

Ранее Польша заявила, что готова передать Украины более 200 боевых машин PT-91 Twardy. По сути — это советские танки, которые модернизировали на основе Т-72М1. Киев рассчитывает получить с польской стороны не менее 232 единиц боевых машин, однако Польше не раскрывает ни количество, ни сроки поставки.