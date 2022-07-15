Джо Байден с разницей в месяц прочитал одинаковую речь перед разной аудиторией

Президент США Джо Байден с разницей в месяц публично прочитал одинаковую речь. В сети распространяется подтверждение в качестве видеоролика, опубликованного на сайте Infowars.

Слова президента США Джо Байдена на выступлениях 23 ноября и 3 декабря 2021 года практически ничем не отличаются — одни и те же слова, одинаковые паузы и формулировки, даже костюм американского лидера был таким же. Правда, аудитория, перед которой он озвучивал «свои мысли» была разной.

Авторы ролика на Infowars обратили внимание и на сам текст выступлений президента США. Уже в ноябре 2021 года он говорил о повышении цен на товары, грядущую инфляцию и возможный энергетический кризис — задолго до начала специальной военной операции в Украине и введения санкций в отношении России.

Ранее президент США сделал оговорку на тему Холокоста будучи в Израиле. Во время выступления он уточнил, что позже вернется к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвященному истории Холокоста, основанного в 1953 году).

Джо Байден заявил, что чтить память шести миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, необходимо ежедневно. Он подчеркнул, что необходимо лицезреть и хранить правду и честь Холокоста (то есть, перепутал созвучные слова в английском языке honor (достоинство, честь) и horror (ужас).