Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ ожидают получения от США ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 километров.

В интервью авторитетному изданию Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ ожидают получения от США ракет для РСЗО HIMARS дальностью 300 километров. При этом Резников подчеркнул, что американцы не хотели отправлять ракеты и дальностью 80 километров, опасаясь эскалации конфликта.

Теперь США пересмотрели свою точку зрения. По мнению Резникова, поставка дальнобойного вооружения и комплектующих — поэтапный процесс. Сначала Украины должна доказать, что использует HIMARS «с точностью и изяществом», а потом получить возможность просить ракеты большей дальности.

Ранее депутат украинской Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг сообщения о получении ВСУ ракет дальностью 300 километров.

Вениславский указал на то, что в настоящее время Украина только ведет переговоры о предоставлении ракет, причем речь идет о «скромных» 80 километрах, но никак не 300. При этом политик добавил, что у ВСУ есть все шансы на получения и дальнобойных ракет.