Дмитрий Рогозин ушел с поста главы «Роскосмоса»

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должность нового главы «Роскосмоса» вице-премьера Юрия Борисова. Он займет пост генерального директора госкорпорации.

Соответствующий документ российский лидер подписал 15 июля 2022 года. Он опубликован на официальных сайтах правительства РФ и Кремля, а значит, вступил в силу. Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, который ранее отвечал за оборонно-промышленный комплекс и занимал пост вице-премьера.

В свою очередь, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин покинул пост руководителя государственной корпорации, который занимал с начала 2018 года. Стоит отметить, что Рогозин принял должность гендиректора «Роскосмоса» четыре года назад также по распоряжению Путина.

До Дмитрия Рогозина государственную корпорацию «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров. В настоящее время он занимает пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.

Аналитики полагают, что Кремль только начал кадровые перестановки. Скорее всего новые должности получат все представители вертикали власти. Кроме того, нынешние руководители государственных корпораций и организаций федерального уровня будут переведены на другие посты или уйдут в отставку.