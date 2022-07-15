Дмитрий Рогозин ушел с поста главы «Роскосмоса»
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должность нового главы «Роскосмоса» вице-премьера Юрия Борисова. Он займет пост генерального директора госкорпорации.
Соответствующий документ российский лидер подписал 15 июля 2022 года. Он опубликован на официальных сайтах правительства РФ и Кремля, а значит, вступил в силу. Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, который ранее отвечал за оборонно-промышленный комплекс и занимал пост вице-премьера.
В свою очередь, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин покинул пост руководителя государственной корпорации, который занимал с начала 2018 года. Стоит отметить, что Рогозин принял должность гендиректора «Роскосмоса» четыре года назад также по распоряжению Путина.
До Дмитрия Рогозина государственную корпорацию «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров. В настоящее время он занимает пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.
Аналитики полагают, что Кремль только начал кадровые перестановки. Скорее всего новые должности получат все представители вертикали власти. Кроме того, нынешние руководители государственных корпораций и организаций федерального уровня будут переведены на другие посты или уйдут в отставку.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине