Путин вручил Соловьеву орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на официальном правовом портале.

Государственная награда в виде ордена «За заслуги перед Отечеством» была присуждена Владимиру Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа Российской Федерации». Также отмечается участие журналиста в общественно значимых мероприятиях.

Владимир Соловьев начал карьеру в качестве научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР в 1989-1990 годах. Параллельно преподавал физику, астрономию и математику в средней школе №27. По собственному утверждению был кандидатом в члены КПСС в этот период времени.

В журналистику Соловьев пришел в июле 1998 года. Он стал ведущим узренного шоу «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь». Спустя год Соловьев начал карьеру на телевидении, когда принял приглашение генерального директора телеканала ТНТ Сергея Скворцова.

Владимир Соловьев придерживается здорового образа жизни, что описывает в своих автобиографических книгах. Любит спорт и увлекается футболом. Владеет боевыми искусствами, имеет черный пояс по карате. Помимо этого занимается теннисом и спортивной ездой на автомобилях.