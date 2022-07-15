Южная Корея официально начала принимать российские карты «Мир»
С 15 июля 2022 года, в терминалах BC Card в Южной Кореи начали официально принимать карты российской платежной системы «Мир». Данные терминалы находятся в более чем трех миллионах торговых точек страны.
В техподдержке BC Card пояснили, что пока договоренности существуют только на проведение операций по российским картам «Мир» в их терминалах. Однако уточнили, что они расположены более чем в трех миллионах торговых точек по всей стране.
При этом пользователи карточек российской платежной системы «Мир», пока не могут снимать наличные денежные средства как в банкоматах BC Card, так и других банкоматах и банковских отделениях.
На данный момент карточки «Мир» беспрепятственно принимаются в 11 странах мира. Среди них Абхазия, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.
Ранее сообщалось, что правительство Таиланда начала проработку возможности приема карт российской платежной системы «Мир». Отмечается, что пилотные проекты запустят в ближайшее время на самых востребованных курортах среди россиян, а также в столице — Бангкоке.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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