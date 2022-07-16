Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу

Сергей Шойгу отдал указание об активизации военных действий армии РФ на всех направлениях украинского фронта.

16 июля министр обороны России Сергей Шойгу без предварительного анонса отдал приказ об активизации наступления вооружённых сил РФ по всем направлениям украинского фронта.

Шойгу уточнил, что наращивание наступательных действий армии России необходимо для того, чтобы ВСУ прекратили наносить удары по Донбассу и освобождённым территориям Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 