Украинские войска произвели обстрел жилих кварталов Херсона в ночь с пятницы на субботу.

Российское информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что в ночь с 15 на 16 июля вооружённые силы Украины вновь произвели ракетный обстрел живых кварталов Херсона. Одна из ракет попала в объекты городской инфраструктуры Шуменского района.

Накануне ВСУ обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, применив американские РСЗО HIMARS. Тогда украинские снаряды поразили местный склад с селитрой, также нанеся урон местной больнице.