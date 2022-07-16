Пентагон: США продадут Тайваню танковое оборудование на $108 млн

Пресс-служба Пентагона сообщила о намерениях США продать Тайваню оборудование для танков на сумму в 108 миллионов долларов.

Днём субботы пресс-служба американского Пентагона сообщила, что США и Тайвань заключили сделку о продаже частей для танков тайваньскому островку. Сумма сделки составляет 108 миллионов долларов, что делает её одной из крупнейших в сфере военной помощи Тайваню со стороны США.

Также в Пентагоне сообщили, что США намерены оказывать Тайваню материально-техническую поддержку по обслуживанию танкового оборудования, соответствующий договор также заключен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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