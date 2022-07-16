Минобороны РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по производству ракет «Точка-У»

Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации завода, производившего украинские ракеты "Точка-У" в Днепропетрвоске.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что высокоточным ракетным ударом в Днепропетровске ликвидированы производственные цеха украинского "Южного машиностроительного завода".

По данным Минобороны России, это предприятие занималось созданием комплектующих для украинского ракетного комплекса "Точка-У" и снарядов для реактивных систем залпового огня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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