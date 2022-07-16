Минобороны РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по производству ракет «Точка-У»
Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации завода, производившего украинские ракеты "Точка-У" в Днепропетрвоске.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что высокоточным ракетным ударом в Днепропетровске ликвидированы производственные цеха украинского "Южного машиностроительного завода".
По данным Минобороны России, это предприятие занималось созданием комплектующих для украинского ракетного комплекса "Точка-У" и снарядов для реактивных систем залпового огня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу
Минобороны РФ: солдаты ВСУ сбежали с поля боя в Артёмовске
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
Вучич дал ответ на угрозу украинского депутата Гончаренко «перевоспитать» Сербию
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин