Минобороны РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по производству ракет «Точка-У»

Володин: поставляемые Западом на Украину ракеты могут полететь обратно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные ракеты, отправляемые на Украину, могут вернуться к своим хозяевам посредством их запуска по странам Европы и США.

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