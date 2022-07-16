Высокоточный удар ВКС РФ уничтожил 115 бригаду ВСУ на Северском направлении
Российская армия сумела ликвидировать 115-ую бригаду ВСУ, которая вела боевые действия возле города Северск.
Новый брифинг Министерства обороны России уведомляет, что за минувшие двое суток Военно-космические силы армии РФ нанесли высокоточный удар по скоплению живой силы 115-ой механизированной бригады армии Украины, которая действовала в районе Северска. В результате ударов по 115-ой бригаде ВСУ данное подразделение фактически прекратило своё существование.
По данным Минобороны России, несколько ударов ВКС РФ по 115-ой бригаде украинских войск ликвидировало около 600 боевиков ВСУ, из-за чего командование Генштаба пытается укомплектовать бригаду за счёт неподготовленных солдат из Северска и Николаевки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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