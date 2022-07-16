Минобороны РФ: солдаты ВСУ сбежали с поля боя в Артёмовске

Минобороны России сообщило о бегстве украинских солдат с передовой в районе Артёмовска.

Пресс-служба Министерства обороны уведомляет, что эффективные наступательные действия российской армии обратили в бегство солдат ВСУ, которые находились в позиции обороны в районе города Артёмовск (Бахмут).

По данным Минобороны РФ, после успешного наступления российских войск на Артёмовск оттуда сбежало 45 солдат из 204-го батальона бригады ВСУ №241. Все сбежавшие украинские солдаты попросили командование отправить их на запад Украины, где значительно безопаснее.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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