Минобороны РФ: солдаты ВСУ сбежали с поля боя в Артёмовске
Минобороны России сообщило о бегстве украинских солдат с передовой в районе Артёмовска.
Пресс-служба Министерства обороны уведомляет, что эффективные наступательные действия российской армии обратили в бегство солдат ВСУ, которые находились в позиции обороны в районе города Артёмовск (Бахмут).
По данным Минобороны РФ, после успешного наступления российских войск на Артёмовск оттуда сбежало 45 солдат из 204-го батальона бригады ВСУ №241. Все сбежавшие украинские солдаты попросили командование отправить их на запад Украины, где значительно безопаснее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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