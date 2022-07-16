The Grayzone: журналистка из Германии увидела зверства ВСУ в Донецке

Немецкая журналистка стала свидетелем зверств украинской армии в Донецке, о чём рассказала мировой общественности.

Немецкая журналистка Алина Липп дала интервью издания The Grayzone, сообщив, что она лично посетила Донецк, убедившись в том, что жители Донбасса устали от нахождения в состоянии войны и требуют мирной жизни, которая невозможна в условиях постоянных обстрелах со стороны ВСУ.

Липп утверждает, что армия Украины действительно обстреливает жилые дома Донецка, совершает ракетные удары по роддомам и осознанно бьют из артиллерии по зернохранилищам в ДНР и ЛНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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