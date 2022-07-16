Минобороны РФ: 45 солдат ВСУ дезертировали с фронта в Артёмовске

Генер-лейтенант РФ Конашенков сообщил о бегстве украинских солдат с линии фронта в районе Артёмовска.

16 июля официальный представитель Министерства обороны России игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что 45 солдат украинской армии сбежали с поля боя под Артёмовском.

Конашенков также заявил, что бежавшие из района Артёмовска дезертиры обратились к командованию с просьбой провести ротацию беглецов на запад Украины, где они надеются попасть в зону недосягаемости российские военнослужащих.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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