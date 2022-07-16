Из-за угрозы взрыва в аэропорту Сан-Франциско эвакуировали весь международный терминал

15 июля в аэропорту Сан-Франциско были эвакуированы пассажиры из международного терминала из-за угрозы взрыва.

Специальная служба аэропорта обнаружила подозрительный пакет и посчитала, что он может содержать взрывчатые вещества.

Представитель полицейского управления города Роберт Руэка рассказал, что в связи с этим инцидентом был задержан человек.

Полицейские вызвали саперов, была проведена эвакуация. Путешественникам предложили избегать международного терминала до отдельного уведомления.

Высадка пассажиров в это время производилась только во внутренних терминалах. Было прекращено обслуживание AirTrain и BART, автобусное сообщение не прекращалось.

Есть информация о том, что полиция предварительно получила сообщение об угрозе взрыва. Судя по фото и видео, у терминеала собралось много людей.

На данный момент не сообщается, находилось ли в пакете взрывное устройство или опасные вещества. Полиция продолжает расследование инцидента.