Из-за угрозы взрыва в аэропорту Сан-Франциско эвакуировали весь международный терминал
15 июля в аэропорту Сан-Франциско были эвакуированы пассажиры из международного терминала из-за угрозы взрыва.
Специальная служба аэропорта обнаружила подозрительный пакет и посчитала, что он может содержать взрывчатые вещества.
Представитель полицейского управления города Роберт Руэка рассказал, что в связи с этим инцидентом был задержан человек.
Полицейские вызвали саперов, была проведена эвакуация. Путешественникам предложили избегать международного терминала до отдельного уведомления.
Высадка пассажиров в это время производилась только во внутренних терминалах. Было прекращено обслуживание AirTrain и BART, автобусное сообщение не прекращалось.
Есть информация о том, что полиция предварительно получила сообщение об угрозе взрыва. Судя по фото и видео, у терминеала собралось много людей.
На данный момент не сообщается, находилось ли в пакете взрывное устройство или опасные вещества. Полиция продолжает расследование инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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