Минобороны РФ: ВСУ разместили РСЗО и артиллерию в здании школы Одессы
Генерал-полковник РФ Михаил мизинцев заявил, что украинские солдаты используют школу в Одессе в качестве военного склада.
16 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев во время брифинга сообщил о том, что солдаты ВСУ заняли школу в Одессе, после чего заминировали все подходы к учреждению образования.
Мизинцев уточнил, что украинские боевики разместили в одесской школе бронетехнику, тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также выставили блокпосты на территории прилегающей к зданию школы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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