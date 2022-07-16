Минобороны РФ: ВСУ разместили РСЗО и артиллерию в здании школы Одессы

Генерал-полковник РФ Михаил мизинцев заявил, что украинские солдаты используют школу в Одессе в качестве военного склада.

16 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев во время брифинга сообщил о том, что солдаты ВСУ заняли школу в Одессе, после чего заминировали все подходы к учреждению образования.

Мизинцев уточнил, что украинские боевики разместили в одесской школе бронетехнику, тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также выставили блокпосты на территории прилегающей к зданию школы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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