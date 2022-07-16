Политический эксперт прокомментировал угрозы Киева по обстрелу Крыма
Крымский эксперт Руслан Бальбек заявил, что попытки пробить ПВО Крыма подобны битью головой об стену.
16 июля российский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя ГУР Украины Скибицкого обстрелять Крымский полуостров американским РСЗО HIMARS.
Бальбек напомнил киевскому режиму об защищающей Крым эшелонированной ПВО пробить которую крайне сложно, но эксперт уверен, что для Зеленского важно не попадание ракеты в цель, а сам факт запуска, чтобы заявить всей мировой общественности об очередной «победе» над Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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