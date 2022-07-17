Служба безопасности Украины задержала экс-главу СБУ по Крыму за связи с Минобороны РФ
По подозрению в госизмене задержан бывший лидер СБУ по Крыму Олег Кулинич.
Издание "Страна.ua" сообщает, что бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич задержан сотрудниками своего же ведомства в связи с подозрением в государственной измене. Кулинич представлял СБУ по Автономной республике Крым до марта текущего года, позднее став помощником ведомства Ивана Баканова.
По данным СБУ, Олег Кулинич имел связи с представителями Министерства обороны России и уличённом в госизмене экс-главой СНБО Украины Владимиром Сивковичем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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