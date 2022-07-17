Арестович: ВСУ не имеют технической возможности ударить по Крымскому мосту

Советник Зеленского Арестович утверждает, что украинские войска не обладают техническими возможностями для атаки на Крымский мост.

17 июля советник Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что ВСУ пока не обладают технической возможностью для ракетного удара по Крымскому мосту, однако обязательно совершат подобную атаку как только украинские войска получат в распоряжение соответствующее оружие.

В Главном управлении разведки при Минобороны Украины подтверждают слова Арестовича, утверждая, что ВСУ атакуют Крым из РСЗО HIMARS когда США поставят Киеву дальнобойные снаряды для этого ракетного комплекса.