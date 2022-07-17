Украинский Ан-12, упавший в Греции, вез оборонную продукцию

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович раскрыл содержимое грузового самолёта Ан-12 украинской компании Antonov Airlines.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, глава Министерства обороны Сербии Небойша Стефанович в официальном-пресс релизе сообщил о том, что находилось на борту разбившегося в Греции самолёта Ан-12.

Стефанович заявляет, что принадлежащий украинской компании Antonov Airlines грузовой самолёт перевозил 11,5 тонн «оборонной продукции» произведённой в Сербии, которую должны были доставить в Бангладеш.