Тони Блэр заявил о приближающемся конце гегемонии Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии Фонда Дитчли, заявил о приближающемся конце гегемонии Запада, и добавил, что глобальные изменения вызваны скорее Китаем, нежели Россией.

Тони Блэр убеждён, что вскоре политический и экономический расклад на мировой арене изменится. Как заявил бывший премьер, мир может стать двухполярным или многополярным.

Добавив к своим словам, что крупные геополитические изменения связаны в первую очередь с действиями Китая на мировой арене, а не России, и в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться.

Как заметил политик, "Китай уже является второй по силе сверхдержавой в мире", соответсвенно нарастающая мощь Пекина в экономическом, военном и политическом секторе ещё больше приближает конец гегемонии Запада.

И, возможно, за долгое время Восток может оказаться наравне с Западом, отметил бывший премьер.

В своей лекционной речи Блэр также дал несколько советов как западным политикам обращаться с Китаем и его сателлитами.

В первую очередь он предложил формулу "сила плюс вовлечение", которая подразумевает под собой наращивание военного потенциала Запада вкупе с сохранением экономических и дипломатических связей с Пекином.

Китай всё больше взаимодействует с Москвой и явно даёт понять, что готов решить "тайваньский вопрос" силой, соответственно странам Запада стоит обратить свой взор на Африканский континент и Юго-Восточную Азию и искать партнеров и союзников там, добавил Блэр.

Тони Блэр был премьер-министром Великобритании от Лейбористской партии с 1997 по 2007 год. Был известен как самый "лояльный" к США премьер, за годы нахождения Блэра на своём посту Великобритания пять раз посылала военный контингент в иностранные государства.

Также Блэр был извстным противником вывода американских войск из Афганистана.