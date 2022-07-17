Тони Блэр заявил о приближающемся конце гегемонии Запада
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии Фонда Дитчли, заявил о приближающемся конце гегемонии Запада, и добавил, что глобальные изменения вызваны скорее Китаем, нежели Россией.
Тони Блэр убеждён, что вскоре политический и экономический расклад на мировой арене изменится. Как заявил бывший премьер, мир может стать двухполярным или многополярным.
Добавив к своим словам, что крупные геополитические изменения связаны в первую очередь с действиями Китая на мировой арене, а не России, и в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться.
Как заметил политик, "Китай уже является второй по силе сверхдержавой в мире", соответсвенно нарастающая мощь Пекина в экономическом, военном и политическом секторе ещё больше приближает конец гегемонии Запада.
И, возможно, за долгое время Восток может оказаться наравне с Западом, отметил бывший премьер.
В своей лекционной речи Блэр также дал несколько советов как западным политикам обращаться с Китаем и его сателлитами.
В первую очередь он предложил формулу "сила плюс вовлечение", которая подразумевает под собой наращивание военного потенциала Запада вкупе с сохранением экономических и дипломатических связей с Пекином.
Китай всё больше взаимодействует с Москвой и явно даёт понять, что готов решить "тайваньский вопрос" силой, соответственно странам Запада стоит обратить свой взор на Африканский континент и Юго-Восточную Азию и искать партнеров и союзников там, добавил Блэр.
Тони Блэр был премьер-министром Великобритании от Лейбористской партии с 1997 по 2007 год. Был известен как самый "лояльный" к США премьер, за годы нахождения Блэра на своём посту Великобритания пять раз посылала военный контингент в иностранные государства.
Также Блэр был извстным противником вывода американских войск из Афганистана.
Опубликовано: Марчик Артём
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