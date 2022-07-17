Шермет ответил на угрозу Арестовича атаковать Крымский мост

Российский депутат Михаил Шермет предупредил киевский режим о жестоком ответном ударе России при попытке ВСУ разрушить Крымский мост.

17 июля депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шермет в пресс-релизе прокомментировал планы киевского режима касательно нанесения ракетного удара по Крымскому мосту.

Шеремет предостерёг правительство Украины от выбора такого объекта для нападения, так как уверен, что Россия нанесёт сокрушительный ответный удар, после которого украинские националисты уже не смогут оправиться.