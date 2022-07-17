Украина угрожает атаковать Крымский мост при первой же возможности

Украинский военный эксперт Алексей Арестович анонсировал планируемую ВСУ атаку по Крымскому мосту.

17 июля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в пресс-релизе решил подтвердить угрозы представителя украинской разведки и добавил к ним обещание разрушить Крымский мост.

Арестович утверждает, что как только появится первая техническая возможность, украинские националисты первым делом нанесут ракетный удар по Крымскому мосту, так как часть моста находится над украинскими территориальными водами.