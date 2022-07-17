Врач диетолог рассказал почему полный отказ от соли может довести до инфаркта
Терапевт и диетолог Ирина Попова рассказала, почему отказ от соли может довести до инфаркта.
Врач диетолог с большим опытом Ирина Попова рассказала, что полный отказ от соли может привести к дефициту натрия.
В этом случае у человека появляются головные боли, слабость в мышцах, тошнота, а также нарушения пищеварения и аппетита, что приводит к снижению давления и возможным судорогам.
По словам Поповой, в перспективе последствия могут быть еще более плачевными – вплоть до инфаркта или инсульта.
Отказ от соли в первую очередь опасен тем людям, которые регулярно посещают спортивные залы и практикую спортивный образ жизни.
В случае со спортсменами, признаки недостатки соли могут быть абсолютно разными – сухость в горле, постоянная жажда, редкое мочеиспускание. Кроме того, можно чувствовать тело совершенно иначе, чем в нормальном состоянии.
Тем не менее, по словам Ирины Поповой, есть и ограничения, которые следует соблюдать: в сутки можно употреблять не более пяти граммов соли без вреда для здоровья.
Помните, что в некоторых маринованных продуктах, а также томатной пасте, сыре, колбасе и кондитерских изделиях может содержаться больше количество соли.
Кроме того, соль изначально присутствует в таких продуктах, как мясо, птица, рыба и яйца, поэтому за их употреблением в рационе необходимо следить.
Опубликовано: Антон Райт
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