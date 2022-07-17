Водитель такси сутки возила на переднем сиденье труп несовершеннолетней пассажирки

В сюжете о наркозависимости «Эйфория зла» на телеканале «Беларусь 1» рассказали, как водитель такси целые сутки возила на переднем сиденье труп несовершеннолетней пассажирки.

Сообщается, что водитель такси и несовершеннолетняя пассажирка перед поездкой приняли наркотики. Скончавшаяся девушка — из интеллигентной семьи, через несколько месяцев ей должно было исполниться 18 лет. Родители не беспокоились пропажей подростка, так как она и раньше надолго пропадала из дома, а в 2021 году была задержана по подозрению в сбыте наркотиков.

Начальник управления ГУНиПТЛ Сергей Мелещик сообщил, что и водитель такси, и пассажирка знали механизмы и способы оборудования тайников и закладок. Они отправились со знакомым на поисков психотропного вещества мефедрон, а нашли метадон.

Находясь в машине они употребили наркотики путем вдыхания через нос. В какой-то момент несовершеннолетней стало плохо и она потеряла создание. Водитель такси даже не осознала, что девушка мертва, так как надеялась, что она выбиться и все будет в порядке. Только спустя сутки водитель поняла, что девушка мертва и тогда вызвала милицию.

По данным МВД Республики Беларусь, за 2021 год наркотические и психотропные вещества унесли жинзи более 140 человек в стране. Печальная статистика за первое полугодие текущего года пока не опублкована, однако правоохранительные органы говорят, что ситуация улучшается в связи с ужесточениями наказания.