Минобороны РФ: российская армия уничтожила 200 украинских солдат в Харьковской области

Представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации российскими ВКС двухсот бойцов ВСУ под Чугуевым.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга сообщил о ликвидации российскими воздушно-космическими силами около 200 украинских солдат под Чугуевым в Харьковской области.

Конашенков также заявил об успешном уничтожении не менее десяти единиц вражеского вооружения ВСУ посредством нанесённого российскими солдатами высокоточного ракетного удара.