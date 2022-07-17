Минобороны РФ: российская армия уничтожила 200 украинских солдат в Харьковской области
Представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации российскими ВКС двухсот бойцов ВСУ под Чугуевым.
В воскресенье, 17 июля 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга сообщил о ликвидации российскими воздушно-космическими силами около 200 украинских солдат под Чугуевым в Харьковской области.
Конашенков также заявил об успешном уничтожении не менее десяти единиц вражеского вооружения ВСУ посредством нанесённого российскими солдатами высокоточного ракетного удара.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Минобороны РФ сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ на территории ДНР
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу
Шеремет: атака ВСУ на Крымский мост приведёт к сокрушительному удару по Киеву
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС