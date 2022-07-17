ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области России

Украинские военные обстреляли российскую деревню Зерново в Брянской области.

Днём 17 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что представители вооружённых сил Украины обстреляли российское приграничное село Зерново, выпустив по деревне не менее двадцати девяти крупнокалиберных снарядов.

По словам Богомаза, в текущий момент известно, что по итогам обстрела Зернова со стороны ВСУ пострадавших нет, однако эта информация ещё уточняется.