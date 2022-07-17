На несколько дней Третьяковская галерея передала Русской православной церкви (РПЦ) известную во всем мире икону «Троица» Андрея Рублева. Икону вывезли вечером 16 июля 2022 года.

Ближайшие два дня «Троица» будет находится в Троицком сборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Именно там пройдут торжественные мероприятия Русской православной церкви по случаю 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. В мероприятии примут участие множество половников и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Примечательно, что реставраторы и исследователи Третьяковской галерее выступали против передачи иконы «Троица» Андрея Рублева в распоряжение РПЦ. Они опасаются, что памятник XV века может повредиться от изменения условий хранения. В прошлый раз церковь пыталась получить икону 12 июня 2022 года в день православного праздника Троицы, однако тогда получила отказ.

В этот раз разрешение на передачу иконы Андрея Рублева от Третьяковской галереи на празднования РПЦ дало Министерство культуры Российской Федерации.

Минкульт подписал указ на выдачу иконы «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви на два дня «в исключительном порядке». Примечательно, что документ также курирует Сергей Обрывалин, который также курирует Российское военно-историческое общество.

Это первое получение иконы «Троица» Андрея Рублева XV века РПЦ после долгих попыток. Впервые церковь пыталась получить икону на три для в 2008 году, последний раз — в июне этого года. Только сейчас под давлением Минкульта РФ Третьяковская галерея была обязана передать икону на два дня «в исключительном порядке».