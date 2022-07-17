Биатлонист сборной России Игорь Малиновский разбился на вертолете
Игорь Малиновский мечтал об авиации с самого детства и время от времени совершал полеты на вертолете. 25-летний биатлонист сборной России пошиб в небе недалеко от родного села на Камчатке.
Российские поклонники биатлона и множество СМИ всю субботу надеялись на чудо, верили, что вертолет Малиновского пропал на Камчатке с радаров просто из-за непогоды. Или просто совершил аварийную посадку и стал «невидимым» для обнаружения, а стихия не позволяет спасателям начать поисковые работы.
К сожалению, чуда не произошло, вертолет нашли в воскресенье утром — точнее его обгоревшие обломки в 13 километрах от вулкана Узон. Выжить не удалось ни Игорю Маниловскому, который управлял вертолетом, ни двум пассажирам — сотруднику салона сотовой связи Сергею Колеснику и экс-топ-менеджеру «Эльдорадо» Зое Кайгородовой.
Группа не была зарегистрирована в качестве туристов, о чем сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, в районе крушения воздушного судна наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная погода для полетов. Специалисты начали расследования причин крушения вертолета и будут устанавливать причины вылета.
Игорь Малиновский получит удостоверение пилота только весной 2022 года, а в конце мая прошел переподготовку на различные типы воздушных судов. У него были разные представления о продолжения летной карьеры, но он был уверен в одном — вернется в родное село Мильково.
В интервью изданию Kamchatkamedia Игорь Малиновский объяснял, что хочет летать в родном крае. При этом он признавался, что одно время был из тех, кто не хочет возвращаться домой, так как инфраструктура Камчатки очень отличается от остальной России, как и весь Дальний Восток, немного отстающий в развитии от мира.
Однако биатлонист считал, что в нынешнее время с перспективой развития туризма и летной деятельности на Камчатке необходимо попробовать, так как «грех этим не воспользоваться». Малиновский подчеркивал, что необходимо развиваться и пробовать.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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