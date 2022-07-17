Шеремет: атака ВСУ на Крымский мост приведёт к сокрушительному удару по Киеву
Депутат Госдумы Михаил Шеремет утверждает, что армия России нанесёт удар по Киеву за попытки разрушить Крымский мост.
17 июля крымский депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что армия России может нанести сокрушительный удар по центрам принятия военных решений в Киеве в случае, если вооружённые силы Украины предпримут попытку нанесения урона мосту в Крыму.
По словам Шеремета, несмотря на то, что Крымский мост надёжно защищён, любое поползновение ВСУ в сторону атаки на данную постройку повлечёт за собой удар по Украине, от которого данная страна не сможет оправиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Шеремет: атака ВСУ на Крымский мост приведёт к сокрушительному удару по Киеву
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