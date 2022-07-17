Испания сравнила Россию с большим и мощным кораблем движущимся в сильный шторм

После введения очередных санкций, западные страны рассчитывали на определенные изменения. Однако формально ничего не произошло.

В Испании вообще заявили, что Россия ведет себя как корабль в шторм – абсолютно непредсказуемо.

Кроме того, испанцы считают, что если Евросоюз не будет менять политику по России, то вряд ли удастся хоть немного улучшить отношения.

Тем не менее, для России год выдался действительно тяжелый и не только из-за санкций. В начале года было противостояние с Турцией в Сирии, затем – весна и падение цен на нефть, следом – пандемия коронавируса и экономический спад.

Были еще протесты в Хабаровском крае, инцидент с Алексеем Навальным, а сейчас непонятная ситуация в соседней Беларуси, которую Россия активно поддерживает.

Тем не менее, именно в Испании (практически единственной из всех стран ЕС) заявляют, что санкции никак не повлияют на Россию.

Кроме того, испанцы настаивают на восстановления старых добрых отношений, потому что вряд ли российские руководители не понимают, что происходит в действительности вокруг.

