Авторитетное издание Foreign Affairs сообщило, что политическая элита США признает опасность гонки с Россией и Китаем, так как в борьбе приходится жертвовать демократией.

Американские политики понимают, что приносят в жертву демократические ценности в гонке за лидерство с Россией и США. Журналисты Foreign Affairs называют это «величайшей опасностью в борьбе великих держав». При этом авторы материала указывают, что если закрыть глаза на демократические ценности, то для американского истеблишмента борьба с Россией и Китаем — великое благо.

С одной стороны, соперничество с Россией во многом схоже с СССР во время холодной войны. С другой — СССР действовало на основе законодательных актов и международного права не переходя «красную черту», а США делали упор на развитие инноваций, что оказывало пагубное влияние на свободу слова, расовое и экономическое равенство и демократический плюрализм.

Авторы материала считают, что демократические ценности уже не являются главными в США и это беспокоит общественность (к примеру, ограничение свободы слова, запрет на аборты и многое другое). Сегодня главное для американской политики — подавление конкурентов на глобальном рынке любой ценой, а главные конкуренты как раз Россия и Китай.

При этом администрация президента США Джо Байдена по-прежнему считает, что соперничество пойдет на пользу среднему классу и всему миру. Однако в действительности оно идет на пользу лишь Китаю, который «не высовывается» и не будет этого делать до разрешение политического конфликта между США и Россией.