Российские компании все чаще задерживают платежи своим поставщикам, бизнес растерян
В связи с тем, что экономическое благосостояние сильно ухудшилось на фоне пандемии коронавируса, российские компании все чаще начинают отдавать товары поставщиков своим клиентам в кредит.
Задержка платежей на сегодняшний день, к сожалению, уже чуть ли не стандартная ситуация. При этом она возникает после получения товара.
То есть, поставщик отгрузил товар, а в ответ услышал «у нас трудности, мы обязательно позже расплатимся».
С одной стороны, ждать нерентабельно, с другой – забирать товар и везти обратно также может ударить по карману.
При этом по словам Морсина, эта ситуация знакома не только российским, но и белорусским компаниям, которые работают с российскими клиентами.
Чаще всего в этой ситуации, поставщикам просто приходиться верить на слово и ждать оплаты.
Опубликовано: Игорь Солодкий
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