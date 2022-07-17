Российские компании все чаще задерживают платежи своим поставщикам, бизнес растерян

В связи с тем, что экономическое благосостояние сильно ухудшилось на фоне пандемии коронавируса, российские компании все чаще начинают отдавать товары поставщиков своим клиентам в кредит.

Задержка платежей на сегодняшний день, к сожалению, уже чуть ли не стандартная ситуация. При этом она возникает после получения товара.

То есть, поставщик отгрузил товар, а в ответ услышал «у нас трудности, мы обязательно позже расплатимся».

С одной стороны, ждать нерентабельно, с другой – забирать товар и везти обратно также может ударить по карману.

При этом по словам Морсина, эта ситуация знакома не только российским, но и белорусским компаниям, которые работают с российскими клиентами.

Чаще всего в этой ситуации, поставщикам просто приходиться верить на слово и ждать оплаты.