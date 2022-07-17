Диетолог рассказал, кому противопоказано есть мандарины

Мандарины это одни из полезных фруктов, особенно в зимнее время года. В мандаринах много витамина C, который защищает от вирусов и повышает иммунитет.

Тем не менее есть категории людей, которым этот фрукт употреблять не рекомендуется.

В первую очередь это касается аллергиков.

Если съесть слишком много мандаринов, может развиться аллергическая реакция. 

Она может проявиться в виде кожных высыпаний, зуда, отека слизистых.

Опубликовано: Антон Райт

 

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