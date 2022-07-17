Диетолог рассказал, кому противопоказано есть мандарины
Мандарины это одни из полезных фруктов, особенно в зимнее время года. В мандаринах много витамина C, который защищает от вирусов и повышает иммунитет.
Тем не менее есть категории людей, которым этот фрукт употреблять не рекомендуется.
В первую очередь это касается аллергиков.
Если съесть слишком много мандаринов, может развиться аллергическая реакция.
Она может проявиться в виде кожных высыпаний, зуда, отека слизистых.
Опубликовано: Антон Райт
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