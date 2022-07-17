СБУ вербует местных жителей на подконтрольных России территориях

Несколько военных из российского спецназа рассказали, что Служба безопасности Украины (СБУ) активно вербует местных жителей на подконтрольных России территориях.

По словам российских спецназовцев, СБУ пытается вербовать три категории людей. В первую очередь под попытки вербовки попадают те, на кого украинские спецслужбы имеют компромат. Люди боятся разглашения и охотно идут на сотрудничество. Вторая категория состоит из тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, например, в тяжелом материальном положении.

В российском спецназе также считают, что нельзя сбрасывать со счетов третью категорию людей, которых пытается завербовать СБУ — они априори занимают проукраинскую позицию и готовы сотрудничать с украинскими спецслужбами из идеологических соображений.

Российский спецназ отметил, что методы работы СБУ давно известны контрразведки и выявление шпионов «не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху». Однако, когда на территории нет мобильной связи и интернета, как в ряде подконтрольных России населенных пунктах, задача несколько усложняется.

При этом, по словам российских спецназовцев, все попытки связи местного населения с украинскими спецслужбами, быстро пресекаются. Кроме того, с населением подконтрольных России территорий постоянно проводятся профилактические беседы.