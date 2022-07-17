Зоя Кайгородова погибла при крушении вертолёта «Робинсон» на Камчатке
СМИ сообщают о крушении вертолёта "Робинсон" в долине гейзеров на Камчатке. На борту вертолёта находились известные в России медиаперсоны.
По данным российских информагентств, в долине гейзеров на Камчатке потерпел крушение туристический вертолёт "Робинсон", на борту которого находилась Зоя Кайгородова. Девушка известна по связям с государственной службой президента Владимира Путина. В последние месяцы Кайгородова занималась разработкой собственного производства тампонов для женщин в России.
Также на разбившемся в Камчатке вертолёте "Робинсон" умерли двадцатипятилетний российский биатлонист Игорь Малиновский и директор отдела развития цифровой сферы компании Tele2 Сергей Колесняк.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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