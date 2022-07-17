Медведев: в случае нападения ВСУ на Крым для Украины наступит судный день

Дмитрий Медведев рассказал о возможных последствиях нападения вооружённых сил Украины на Крым.

Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил высказывания советника Зеленского Алексея Арестовича о том, что ВСУ атакуют Крымский мост тогда, когда у Украины появятся соответствующие возможности. По словам Арестовича, в случае появления необходимого оружия армия Украины атакует Крым незамедлительно.

Дмитрий Медведев утверждает, что после нападения украинской армии на Крым для Украины настанет "судный день". Аналогичное заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет, который утверждает, что за атаку ВСУ на Крым армия России нанесёт удар по Киеву.