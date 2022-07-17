Сотрудник администрации подконтрольных России территорий Запорожской области Владимир Рогов сообщил, какое требование западные кураторы поставили Зеленскому.

Владимир Рогов сообщает, что разведка Запорожской области обладает информацией о том, что представители правительств Соединённых Штатов и Великобритании принимали участие на последнем заседании совета СНБО Украины, где Владимир Зеленский был поставлен перед жёстким ультиматумом.

По словам Рогова, политики из Лондона и Вашингтона пообещали президенту Украины, что Запад прекратит спонсировать Киев в случае, если ВСУ допустят потерю города Славянск.