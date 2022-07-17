Британия и США предупредили Зеленского о прекращении помощи Киеву после потери Славянска
Сотрудник администрации подконтрольных России территорий Запорожской области Владимир Рогов сообщил, какое требование западные кураторы поставили Зеленскому.
Владимир Рогов сообщает, что разведка Запорожской области обладает информацией о том, что представители правительств Соединённых Штатов и Великобритании принимали участие на последнем заседании совета СНБО Украины, где Владимир Зеленский был поставлен перед жёстким ультиматумом.
По словам Рогова, политики из Лондона и Вашингтона пообещали президенту Украины, что Запад прекратит спонсировать Киев в случае, если ВСУ допустят потерю города Славянск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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