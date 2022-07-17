Inews: Минобороны Великобритании не могут найти переводчиков для обучения солдат ВСУ
Директор WLR Марк Хэрри сообщает о том, что британское оборонное ведомство не может найти достаточное количество лингвистов для обучения бойцов ВСУ.
17 июля британская газета inews сообщила о том, что Министерство обороны Великобритании столкнулось с трудностями в обучении украинских солдат из-за нехватки компетентных переводчиков с английского на украинский язык.
Издательство сослалось на слова главы британского бюро агентства по трудоустройству WLR Марка Хэрри, который утверждает, что Минобороны Соединённого Королевства обратилось к организации с просьбой о помощи в поисках профессиональных переводчиков для обучения украинцев военному делу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Inews: Минобороны Великобритании не могут найти переводчиков для обучения солдат ВСУ
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