Inews: Минобороны Великобритании не могут найти переводчиков для обучения солдат ВСУ

Директор WLR Марк Хэрри сообщает о том, что британское оборонное ведомство не может найти достаточное количество лингвистов для обучения бойцов ВСУ.

17 июля британская газета inews сообщила о том, что Министерство обороны Великобритании столкнулось с трудностями в обучении украинских солдат из-за нехватки компетентных переводчиков с английского на украинский язык.

Издательство сослалось на слова главы британского бюро агентства по трудоустройству WLR Марка Хэрри, который утверждает, что Минобороны Соединённого Королевства обратилось к организации с просьбой о помощи в поисках профессиональных переводчиков для обучения украинцев военному делу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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