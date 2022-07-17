Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Владимир Зеленский сообщил о принятом решении уволить директора Службы безопасности Украины Кирилла Баканова.
Вечером воскресенья стало известно, что Владимир Зеленский уволил главу СБУ Кирилла Баканова, сославшись на статью 47 дисциплинарного устава. Данная статья предполагает, что Баканов уволен за неисполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой человеческие жертвы.
Также Владимир Зеленский уволил Генпрокурора Украины Ирину Венедиктову, назначив временно исполняющим обязанности Генпрокурора Алексея Симоненко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области России
Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Зеленский уволил Венедиктову и Баканова с занимаемых должностей
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу