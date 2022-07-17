Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы

Зов пустоты: психическое расстройство или нормальное состояние мозга

Наверное каждый испытывал чувство прилива адреналина и желание сделать что-то весьма опасное и безрассудное - порезать палец, спрыгнуть с высоты, прыгнуть в бездну. Что это за внезапно возникающее чувство?

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