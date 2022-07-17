Зеленский уволил Венедиктову и Баканова с занимаемых должностей

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей главу СБУ Ивана Баканова и гепрокурора Ирину Венедиктову.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене руководящего состава некоторых ведомств. Согласно информации ряда украинских СМИ, от занимаемой должности были освобождены начальник СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что возглавляющий Службу безопасности Украины с 2019 года Баканов был уволен за неисполнение должностных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия. Причины увольнения генерального прокурора Украины Венедиктовой не уточняются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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