Зеленский уволил Венедиктову и Баканова с занимаемых должностей
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей главу СБУ Ивана Баканова и гепрокурора Ирину Венедиктову.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене руководящего состава некоторых ведомств. Согласно информации ряда украинских СМИ, от занимаемой должности были освобождены начальник СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.
Отмечается, что возглавляющий Службу безопасности Украины с 2019 года Баканов был уволен за неисполнение должностных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия. Причины увольнения генерального прокурора Украины Венедиктовой не уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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