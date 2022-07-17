Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должностей генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.
Украинский лидер Владимир Зеленский 17 июля подписал указы об отстранении от должностей Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Издание Страна.ua написало, что на пост генпрокурора назначили Алексея Симоненко.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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