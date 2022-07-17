Протесты в Шри-Ланке: начались процессы мировой нестабильности
Экономика Шри-Ланки находится в состоянии свободного падения. В стране не хватает денег на покупку предметов первой необходимости: продуктов питания, медикаментов и особенно топлива. Автобусы не могут ходить, школы не могут открываться.
Президент Шри-Ланки наконец подал в отставку. Протестующие праздновали, и у них были на то причины: их массовые демонстрации, включая захват президентского особняка, привели к отстранению президента Готабайи Раджапаксы от должности.
Экономический кризис назревал годами из-за плохого управления, но террористические атаки в 2019 году, а затем пандемия Covid-19, которая подорвала туристическую экономику Шри-Ланки, поставили ее на грань.
Но внутриполитические беспорядки, разворачивающиеся в Шри-Ланке, также связаны с нестабильностью во всем мире, включая войну на Украине и все ее последствия.
Может показаться странным связывать уличные протесты против правительства Шри-Ланки с войной в Европе, но рынки продовольствия и нефти глобальны. Удар в одном месте вызывает рябь повсюду.
Война на Украине усугубила давление на цепочки поставок после Covid-19, а война Москвы на Украине и западные санкции против России привели к сокращению экспорта сельскохозяйственной продукции — критически важных товаров, таких как зерно и подсолнечное масло — из всего Черноморского региона.
Эти продукты могут быть заменены на мировом рынке, но за определенную плату. Цены на топливо также растут, и если покупка дизельного топлива для трактора или перевозки грузов обходится дороже, продукты питания становятся еще дороже. Продовольствие становится все труднее позволить себе бедным странам и бедным людям в богатых странах.
Соединенные Штаты и Европа наблюдают эти ценовые потрясения. Как и люди в Гане, Мозамбике, Мексике, Эквадоре, Узбекистане и Афганистане. Продукты питания, топливо и другие предметы первой необходимости дорожают повсюду. Многие из этих правительств хотят вмешаться, но их экономика уже пострадала от пандемии Covid-19, и поэтому у них нет средств для реагирования на эти кризисы.
Это означает, что уровень жизни во многих странах упадет, и все больше людей скатятся в нищету. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что число людей, испытывающих нехватку продовольствия, возросло до 345 миллионов; почти 50 миллионов человек в более чем 45 странах находятся под угрозой голода.
Опубликовано: Силивончик Алина
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