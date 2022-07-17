Зеленский осудил решение Канады по турбине Siemens
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы никогда не простят канадское правительство за решение по турбине Siemens.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о том, что провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за помощь Украине.
Однако Зеленский отметил тот факт, что несмотря на всю оказанную канадским правительством помощь Украине, весь украинский народ никогда не воспримет передачу турбины для «Северного потока» ФРГ, что является, по мнению украинского лидера, прямым нарушение введённых против России санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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