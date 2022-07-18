Минобороны Латвии: Россия будет оправляться от СВО на Украине минимум два года

Глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс убеждён, что ВС РФ не смогут начать новую СВО как минимум два года.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью представителям латвийской прессы заявил о том, что знает когда Россия будет в состоянии начать новую специальную военную операцию.

По мнению Пабрикса, Российская Федерация будет восполнять нанесённые украинскими националистами убытки на протяжении минимум двух лет, после чего российская армия будет готова вновь начать СВО.