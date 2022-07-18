Зеленский уволил главу СБУ и генпрокурора за госизмену
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального прокурора главу СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел кардинальные кадровые перестановки в высшем руководстве страны.
Приказом украинского лидера были сняты с должности генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Как сообщает ТАСС, такое решение связано с многочисленными госизменами в данных ведомствах.
"Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову, следует из указа. Он также отстранил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова от исполнения обязанностей. Зеленский заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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