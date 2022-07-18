Хакеры RaHDit вычислили сотрудничавших с разведкой Украины граждан России
Российская хакерская группировка RaHDit разыскала данные о россиянах, которые сотрудничали с украинской разведкой.
Российское информагентство "РИА Новости" сообщило, что хакерская группировка RaHDit рассекретила список россиян, которые добровольно сотрудничали с Главным управлением разведки при Министерстве обороны Украины. По словам анонимного представителя RaHDit, список получился внушительным.
Также хакер RaHDit заявил, что группировка уже передала спецслужбам данные о сотрудничавших с Украиной россиянах, ввиду чего киберэксперт посоветовал злоумышленникам сдаваться добровольно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Лавров: наводчики РСЗО HIMARS из НАТО руководят ВСУ «на земле»
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Хакеры RaHDit вычислили сотрудничавших с разведкой Украины граждан России
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу