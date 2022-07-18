Хакеры RaHDit вычислили сотрудничавших с разведкой Украины граждан России

Российская хакерская группировка RaHDit разыскала данные о россиянах, которые сотрудничали с украинской разведкой.

Российское информагентство "РИА Новости" сообщило, что хакерская группировка RaHDit рассекретила список россиян, которые добровольно сотрудничали с Главным управлением разведки при Министерстве обороны Украины. По словам анонимного представителя RaHDit, список получился внушительным.

Также хакер RaHDit заявил, что группировка уже передала спецслужбам данные о сотрудничавших с Украиной россиянах, ввиду чего киберэксперт посоветовал злоумышленникам сдаваться добровольно.