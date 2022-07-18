Зеленский уволил генерального прокурора и начальника службы безопасности

Украинские власти расследуют более 650 случаев подозрения на измену со стороны местных чиновников, в том числе в районных.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье вечером об увольнении генпрокурора и главы службы безопасности страны из-за многочисленных подозрений в измене со стороны некоторых их подчиненных в пользу россиян.

«Такое большое количество преступлений против основ национальной безопасности и связи, установленные между украинскими правоохранителями и российскими спецслужбами, вызывают очень серьезные вопросы у заинтересованных руководителей», — заявил Владимир Зеленский. «На каждый из этих вопросов будет дан ответ», — продолжил он.

Ирина Венедиктова, в частности, руководила расследованием предполагаемых зверств, совершенных в начале вторжения российских войск в городе Буче, который в глазах Запада стал символом преступлений.