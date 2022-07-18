Хакеры RaHDit наладили с Россией канал передачи данных о ВСУ

Российские хакеры RaHDit сообщили, что создали канал передачи информации российским военным об украинской армии.

RaHDit или «Злые русские хакеры» 18 июля сообщили журналистам РИА Новости о том, что у них есть канал коммуникации с российскими военными.

Анонимный представить хакерской группы сообщили, что они не работают по российской территории, поскольку являются патриотами.

Они передают российским военным секретные оперативные данные Вооруженных сил Украины и надеются, что им это помогает.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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