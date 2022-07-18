Grocer: жители Великобритании отказываются от мяса из-за слишком высокой стоимости

Британский портал Grocer со ссылкой на исследование сообщает, что британцы стали отказываться практически от всех видов мяса, птицы и рыбы из-за того, что считают стоимость продуктов слишком высокой.

Исследовательская организация Kantar Group заявила, что начиная с 20 марта 2022 года по 12 июня продажи всех видов мясной и рыбной продукции в Великобритании сократились на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с весной 2020 года падение продаж составило не менее 11%.

Единственным мясным продуктом на фоне других (то есть, на фоне падения), который показал небольшой рост стала курятина — на 0,6%. При этом «в чистом виде», показатели продажи курицы также упали.

Эксперты Kantar Group объясняют сокращение продаж серьезным ростом цен на продовольствие. То есть, жители Великобритании добровольно отказываются от мясных продуктов в пользу более доступной альтернативы.

Аналитик отраслевой компании Meat Promotion Wales Глесни Филипс заявил, что в Великобритании дорожают все продукты питания, при этом курица остается самым доступным белковым продуктом, поэтому ее стали чаще покупать.